Зидан: не могу сказать, когда Бэйл вернётся в строй, всё зависит от него

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что не знает, когда полноценно сможет рассчитывать на форварда команды Гарета Бэйла.

Ранее сообщалось, что валлийский футболист чувствовал себя не очень комфортно после ответной игры 1/8 финала Кубка страны с «Фуэнлабрадой» (2:2). Речь идёт не о травме, а о некоторых проблемах, которые в «Королевском клубе» надеются решить в ближайшее время. Бэйл пропустит грядущий матч с «Атлетиком» (2 декабря) в чемпионате Испании.

«Не думаю, что у Бэйла психологическая проблема, это скорее небольшая неприятность, и, поскольку он давно не играет, ему трудно её преодолеть. Это просто физическая проблема, связанная с икроножной мышцей. Не могу сказать, когда он вернётся в строй, всё зависит от него. Надеюсь, это произойдёт на следующей неделе», — цитирует Зидана Marca.