Аккредитация норвежского телеканала TV2 на жеребьёвку ЧМ-2018 восстановлена

Аккредитация журналистов норвежского телеканала TV2 на жеребьёвку чемпионата мира—2018 восстановлена.



По словам вице-премьера РФ, председателя оргкомитета «Россия 2018» Виталия Мутко, проблемы были вызваны технической ошибкой, которая была исправлена.

Ранее сообщалось, что норвежская телекомпания не была допущена на церемонию жеребьёвки ЧМ-2018, которая состоится 1 декабря в Москве. Журналист Эйстейну Боген, долгое время освещающий жизнь в России, отметил, что представительница пресс-службы, ответственная за выдачу аккредитаций, сообщила ему, что аккредитация, вероятно, была отозвана Федеральной службой безопасности.