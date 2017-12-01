Защитник «Коринтианса», которым интересовался ЦСКА, перейдёт в «Севилью»

«Севилья» достигла договорённости о трансфере защитника «Коринтианса» Гильерме Араны. 20-летний игрок в ближайшее время пройдёт медицинское обследование в «Севилье» и подпишет контракт до июня 2022 года, сообщается на сайте клуба.

Арана провёл в составе «Коринтианса» 55 матчей и забил четыре мяча, став двукратным чемпионом Бразилии. В активе игрока также восемь матчей и два гола за сборную Бразилии U20.

Минувшим летом сообщалось об интересе к Аране со стороны московского ЦСКА, однако в российский клуб бразилец не перешёл.