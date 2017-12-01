Глава Татарстана: «Рубин» даёт слабый результат, это отражается на посещаемости

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов объяснил, что низкая посещаемость домашних матчей «Рубина» связана с переменами в казанской команде.

«Мы ваши претензии принимаем. Низкая посещаемость домашних матчей „Рубина“ связана с переменами в команде. Пока они дают слабый результат, и, соответственно, это отражается на заполняемости стадиона», — заявил Минниханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

После 18 матчей подопечные Курбана Бердыева располагаются на 12-й строчке в таблице российской Премьер-лиги.