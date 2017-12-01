Дубль Галаджана помог «Локомотиву» обыграть «Рубин» в молодёжном первенстве

В матче 19-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» в Москве одержал победу над «Рубином» — 3:2.

На 37-й минуте Артём Галаджан вывел «железнодорожников» вперёд, а на 61-й минуте он оформил дубль. Через пять минут Никита Дорофеев с пенальти довёл счёт до разгромного. В концовке гости из Казани сумели отыграть два мяча — на 83-й минуте отличился Даниил Макеев, а на 86-й — Михаил Яковлев.

В таблице молодёжного чемпионата «Локомотив» (28 очков) располагается на седьмой строчке, а «Рубин» (28) — на шестой.