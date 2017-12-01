ЦСКА и «Тосно» определились со стартовыми составами на матч 19-го тура РФПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Тосно» на предстоящий сегодня, 1 декабря, в Москве матч 19-го тура российской Премьер-Лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Головин, Натхо, Дзагоев, Вернблум, Витиньо.

Запасные: Помазун, Макаров, Гордюшенко, Кучаев, Хосонов, Чалов, Жамалетдинов, Оланаре.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Заболотный, Марков.

Запасные: Опарин, Сухарев, Дудиев, Кутин, Быстров, Мухаметшин, Палиенко, Казаев, Нуну Роша, Мелкадзе, Труич.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Тосно». Начало встречи — в 19:30 мск.