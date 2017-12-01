В матче открытия ЧМ-2018 сборная России 14 июня встретится с Саудовской Аравией

В матче открытия чемпионата мира—2018 сборная России встретится с командой Саудовской Аравией.

Об этом стало известно в ходе жеребьёвки финального этапа первенства мира, проходящей в эти минуты в Государственном Кремлёвском дворце.

Напомним, что матч открытия чемпионата мира—2018 состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 18:00 мск.

Помимо Саудовской Аравии, на групповом этапе домашнего мундиаля подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборными Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

