Полное расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Стало известно расписание всех матчей группового этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в 11 городах России на 12 стадионах.

Группа А

1-й тур

14 июня. Москва, «Лужники». Россия — Саудовская Аравия

15 июня. Екатеринбург. Египет — Уругвай



2-й тур

19 июня. Санкт-Петербург. Россия — Египет

20 июня. Ростов-на-Дону. Уругвай — Саудовская Аравия



3-й тур

25 июня. Самара. Уругвай — Россия

25 июня. Волгоград. Саудовская Аравия — Египет

Группа B

1-й тур

15 июня. Сочи. Португалия — Испания

15 июня. Санкт-Петербург. Марокко — Иран



2-й тур

20 июня. Москва. «Лужники». Португалия — Марокко

20 июня. Казань. Иран — Испания



3-й тур

25 июня. Саранск. Иран — Португалия

25 июня. Калининград. Испания — Марокко

Группа С

1-й тур

16 июня. Казань. Франция — Австралия

16 июня. Саранск. Перу — Дания



2-й тур

21 июня. Екатеринбург. Франция — Перу

21 июня. Самара. Дания — Австралия



3-й тур

26 июня. Москва, «Лужники». Дания — Франция

26 июня. Сочи. Австралия — Перу

Группа D

1-й тур

16 июня. Москва, «Спартак». Аргентина — Исландия

16 июня. Калининград. Хорватия — Нигерия



2-й тур

21 июня. Нижний Новгород. Аргентина — Хорватия

22 июня. Волгоград. Нигерия — Исландия



3-й тур

26 июня. Санкт-Петербург. Нигерия — Аргентина

26 июня. Ростов-на-Дону. Исландия — Хорватия

Группа Е

1-й тур

17 июня. Ростов-на-Дону. Бразилия — Швейцария

17 июня. Самара. Коста-Рика — Сербия



2-й тур

22 июня. Калининград. Швейцария — Сербия

22 июня. Санкт-Петербург. Бразилия — Коста-Рика



3-й тур

27 июня. Москва, стадион «Спартак». Бразилия — Сербия

27 июня. Нижний Новгород. Швейцария — Коста-Рика

Группа F

1-й тур

17 июня. Москва, «Лужники». Германия — Мексика

18 июня. Нижний Новгород. Швеция — Южная Корея



2-й тур

23 июня. Ростов-на-Дону. Южная Корея — Мексика

23 июня. Сочи. Германия — Швеция



3-й тур

27 июня. Екатеринбург. Мексика — Швеция

27 июня. Казань. Южная Корея — Германия

Группа G

1-й тур

18 июня. Сочи. Бельгия — Панама

18 июня. Волгоград. Тунис — Англия



2-й тур

23 июня. Москва, «Спартак». Бельгия — Тунис

24 июня. Нижний Новгород. Англия — Панама



3-й тур

28 июня. Калининград. Англия — Бельгия

28 июня. Саранск. Панама — Тунис

Группа H

1-й тур

19 июня. Москва, «Спартак». Польша — Сенегал

19 июня. Саранск. Колумбия — Япония



2-й тур

24 июня. Екатеринбург. Япония — Сенегал

24 июня. Казань. Польша — Колумбия



3-й тур

28 июня. Самара. Сенегал — Колумбия

28 июня. Волгоград. Япония — Польша.