Каррера: у Промеса небольшая усталость, у Зе Луиша проблемы с ногтями на ногах

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о причинах отсутствия полузащитника Квинси Промеса и нападающего Зе Луиша в матче 19-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Промес не приехал с красно-белыми в Тулу, а Зе Луиш начнёт встречу в запасе.



«Мы должны так же ударно сыграть, как с „Зенитом“. Встречаемся с командой, которая побеждала „Зенит“ и ЦСКА, то есть это не последняя команда. Знаем, что будет сложно, и мы должны выложиться максимально.



Почему в составе нет нескольких основных игроков? Единственный, у кого есть проблемы, помимо Комбарова, — это Квинси. У него проблема с икроножной мышцей, небольшая усталость, и мы его оставили дома отдохнуть. У Зе Луиша проблемы с ногтями на ногах, и посмотрим, удастся ли ему сегодня надеть бутсы. Безусловно, у нас имеются и другие футболисты „Спартака“, и я уверен, что те, кто будет играть, выполнят свой долг на сто процентов.



Сейчас мы думаем об игре с „Арсеналом“. Об остальных играх будем думать потом», — заявил итальянец в эфире телеканала «Наш футбол».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Спартак». Начало — в 19:30 мск.