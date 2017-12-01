Божович: отсутствие некоторых основных игроков «Спартака» — минус для «Арсенала»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 19-м туре РФПЛ.

«Не думаю, что „Спартаку“ можно преподнести какой-то сюрприз, кроме погоды, которую мы привезли с собой сюда. Но будет очень трудно играть. Было очень много дождей, и поле в не очень хорошем состоянии. Так что посмотрим. Думаю, кто будет больше биться, тот и выиграет.



Отсутствие нескольких основных игроков в составе „Спартака“ — это для нас, наоборот, минус. Эти футболисты получили шанс, и они будут стараться больше, чем те, которые до этого играли. Они будут стараться показать, что они должны играть в „Спартаке“.



Мы стараемся в каждой игре, чтобы болельщики запомнили каждый матч. Победа над „Спартаком“ дорого стоит, но вы сами знаете, что эта команда в последних 11 матчах не проигрывает. Будет трудно, но я надеюсь, что у нас найдутся силы преподнести ещё один сюрприз.



«Спартак» здесь ещё ни разу не обыгрывал «Арсенал»? Дай бог, чтобы было и дальше так", — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.