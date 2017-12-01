Лёв: у сборной Германии очень интересная группа на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал итоги прошедшей сегодня, 1 декабря, в Москве жеребьёвки финального этапа чемпионата мира—2018.

Действующие чемпионы мира попали в одну группу со сборными Мексики, Швеции и Южной Кореи.

«У нас очень интересная группа. Наша цель на групповом этапе — заложить основу защиты титула чемпионов мира», — приводит слова Лёва официальный сайт ФИФА.

Расписание Группа F:



1-й тур

17 июня. Москва, «Лужники». Германия — Мексика

18 июня. Нижний Новгород. Швеция — Южная Корея



2-й тур

23 июня. Ростов-на-Дону. Южная Корея — Мексика

23 июня. Сочи. Германия — Швеция



3-й тур

27 июня. Екатеринбург. Мексика — Швеция

27 июня. Казань. Южная Корея — Германия