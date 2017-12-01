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Главный тренер сборной Бельгии Мартинес: для меня встреча с Англией особенная

Футбол

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал итоги прошедшей сегодня, 1 декабря, в Москве жеребьёвки финального этапа чемпионата мира—2018. Бельгийцы попали в одну группу со сборными Панамы, Туниса и Англии.

«Я без малого 21 год провёл в английском футболе и в Англии, поэтому для меня встреча со сборной Англии особенная.

Теперь надо хорошенько подготовиться. У нас непростая группа", — приводит слова Мартинеса официальный сайт ФИФА.

Расписание группа G:

1-й тур
18 июня. Сочи. Бельгия — Панама
18 июня. Волгоград. Тунис — Англия

2-й тур
23 июня. Москва, «Спартак». Бельгия — Тунис
24 июня. Нижний Новгород. Англия — Панама

3-й тур
28 июня. Калининград. Англия — Бельгия
28 июня. Саранск. Панама — Тунис.

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