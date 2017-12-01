Главный тренер сборной Бельгии Мартинес: для меня встреча с Англией особенная

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал итоги прошедшей сегодня, 1 декабря, в Москве жеребьёвки финального этапа чемпионата мира—2018. Бельгийцы попали в одну группу со сборными Панамы, Туниса и Англии.
«Я без малого 21 год провёл в английском футболе и в Англии, поэтому для меня встреча со сборной Англии особенная.
Теперь надо хорошенько подготовиться. У нас непростая группа", — приводит слова Мартинеса официальный сайт ФИФА.
Расписание группа G:
1-й тур
18 июня. Сочи. Бельгия — Панама
18 июня. Волгоград. Тунис — Англия
2-й тур
23 июня. Москва, «Спартак». Бельгия — Тунис
24 июня. Нижний Новгород. Англия — Панама
3-й тур
28 июня. Калининград. Англия — Бельгия
28 июня. Саранск. Панама — Тунис.