Саутгейт: 6-дневный перерыв между матчами может помочь Англии избежать травм

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал жеребьёвку группового этапа ЧМ-2018, по итогам которой его команде достались Бельгия, Панама и Тунис.

«Нам предстоит немного попутешествовать, но шестидневный перерыв между матчами может помочь избежать травм. Нужно будет приспосабливаться к переездам. Время начала наших матчей для меня приемлемо.

Такие дни, как сегодняшний, — это красота футбола. Теперь страна знает, что нас ждёт, и может к этому готовиться. Я гордился собой, когда играл за свою страну, и руководить сборной — это что-то особенное. Жду турнира с нетерпением", — цитирует тренера BBC Sport.