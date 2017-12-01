Сборная России может провести товарищеский матч с Австрией перед ЧМ-2018

Сборная России может сыграть товарищеский матч с командой Австрии в преддверии чемпионата мира 2018 года, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Мы думали, с кем сыграть заключительный контрольный матч. В марте играем с Бразилией и ещё одной топ-командой из Европы. На сборах в Австрии проведём матч со сборной Австрии. Но это ещё не точно», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

На ЧМ-2018 сборная России встретится в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.