Купер: сборная Египта будет биться за выход из группы на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер поделился мнением об итогах жеребьёвки финальной части чемпионата мира — 2018.
Напомним, что на групповом этапе мундиаля сборную Египта ожидают матчи с командами Уругвая, России и Саудовской Аравии.
«Все команды очень равные, и у всех есть сильные игроки, в первую очередь, конечно, у Уругвая. Что сказать, мы будем биться за выход из этой группы», — передаёт слова Купера корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Расписание группы А:
1-й тур
14 июня. Москва, «Лужники». Россия — Саудовская Аравия
15 июня. Екатеринбург. Египет — Уругвай
2-й тур
19 июня. Санкт-Петербург. Россия — Египет
20 июня. Ростов-на-Дону. Уругвай — Саудовская Аравия
3-й тур
25 июня. Самара. Уругвай — Россия
25 июня. Волгоград. Саудовская Аравия — Египет