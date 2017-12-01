Купер: сборная Египта будет биться за выход из группы на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер поделился мнением об итогах жеребьёвки финальной части чемпионата мира — 2018.

Напомним, что на групповом этапе мундиаля сборную Египта ожидают матчи с командами Уругвая, России и Саудовской Аравии.



«Все команды очень равные, и у всех есть сильные игроки, в первую очередь, конечно, у Уругвая. Что сказать, мы будем биться за выход из этой группы», — передаёт слова Купера корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Расписание группы А:



1-й тур

14 июня. Москва, «Лужники». Россия — Саудовская Аравия

15 июня. Екатеринбург. Египет — Уругвай



2-й тур

19 июня. Санкт-Петербург. Россия — Египет

20 июня. Ростов-на-Дону. Уругвай — Саудовская Аравия



3-й тур

25 июня. Самара. Уругвай — Россия

25 июня. Волгоград. Саудовская Аравия — Египет