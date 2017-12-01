Черчесов посетит матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Спартак»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после жеребьёвки чемпионата мира 2018 года сообщил, что посетит матч московского «Спартака» с «Ливерпулем» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт в Англии 6 декабря.

«Я поеду в Ливерпуль на матч „Спартака“, — передаёт слова Черчесова корреспондент „Чемпионата“ Иван Карпов.

За «Ливерпуль» выступает полузащитник Мохамед Салах — лидер сборной Египта, с которой Россия встретится на ЧМ-2018. Помимо египтян и россиян, в группу А попали Саудовская Аравия и Уругвай.