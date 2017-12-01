Мутко: договорённость о товарищеской игре с Италией есть, но нужно подтверждение

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о планах сборной России по проведению товарищеских матчей перед домашним чемпионатом мира 2018 года.

«Кроме Бразилии, весной у нас есть Франция. В Австрии на сборе сыграем с Австрией, ещё есть договорённость с Италией. Но вы знаете, что сейчас там выборы, меняются руководители. Обстановка такая, и нам нужно подтверждение. Мы хотим сыграть на стадионе «Динамо», получить напутствие от болельщиков и уже поехать на первый матч чемпионата мира.

Этот чемпионат мира уже лучший, потому что он проходит в России. Будет суперчемпионат», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

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