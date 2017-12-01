Кутепов: это антифутбол, в таких условиях играть нельзя

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением об условиях, в которых в Туле проходит матч 19-го тура РФПЛ с «Арсеналом». После первого тайма счёт не открыт — 0:0.

«Это не футбол. Антифутбол! Белый мяч сливался со снегом, в глазах рябит. Когда заменили на красный мяч, стало лучше видно. Думаю, в футбол в таких условиях играть нельзя. Как бы то ни было, во втором тайме постараемся забить», — сказал Кутепов в эфире телеканала «Наш футбол».

Текстовая трансляция матча «Арсенал» — «Спартак» доступна на «Чемпионате».