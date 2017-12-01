Дрогба: надеюсь, из группы на ЧМ-2018 выйдут сборные России и Египта

Бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба, посетивший жеребьёвку чемпионата мира — 2018 в Москве, поделился впечатлениями от России, а также выразил надежду, что из группы выйдут команда Станислава Черчесова и сборная Египта.

«В России холодно и круто! У России очень конкурентоспособная группа. Надеюсь, из группы выйдут Россия и африканская команда», — передаёт слова Дрогба корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Напомним, в группе A борьбу за выход в плей-офф будут вести сборные России, Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.