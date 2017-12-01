Смолов: считаю, выходить из этой группы сборной России можно

Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира — 2018 для национальной команды. Подопечные Станислава Черчесова на домашнем мундиале сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Мы будем готовиться к каждому сопернику. Выходить из этой группы, считаю, можно. Уругвай – один из лидеров Южной Америки, так что с этой командой всем всё понятно», — цитирует Смолова пресс-служба сборной России.

21-й по счёту чемпионат мира по футболу пройдёт в 2018 году с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.