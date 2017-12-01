Панченко: в Саранске все матчи ЧМ-2018 будут интересными и вызовут ажиотаж

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Кирилл Панченко после официальной жеребьёвки ЧМ-2018 выразил мнение, что Саранску повезло с командами, которые приедут в столицу Мордовии уже следующим летом. Панченко является послом этого города на турнире.



«Если говорить о Саранске, послом которого я являюсь, то, безусловно, самым ярким матчем будет Португалия — Иран, который пройдёт 25 июня. Это будет третий матч чемпионата мира на стадионе «Мордовия Арена». Многие придут поболеть и посмотреть на Криштиану Роналду. А так, все матчи будут интересными и вызовут ажиотаж. К примеру, Панама, которая сыграет с Тунисом, будет выступать на чемпионате мира впервые», — сказал футболист в интервью изданию «Известия Мордовии».

Полное расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018.