Шукер: группа сборной Хорватии выглядит самой тяжёлой

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер прокомментировал жеребьёвку чемпионата мира 2018 года, по итогам которой хорваты сыграют в группе с командами Аргентины, Исландии и Нигерии.

«Наша группа выглядит самой тяжелой. Аргентина, Исландия и Нигерия — очень серьёзные соперники. Выходить играть против Лео Месси — это… Нет слов», — цитирует Шукера официальный сайт ФИФА.

21-й по счёту чемпионат мира по футболу пройдёт в 2018 году с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.