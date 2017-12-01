Избитый фанат «Зенита»: нас фотографировал какой-то человек в красно-белой шапке

Фанат «Зенита», который в числе других был избит после матча 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:3), рассказал об инциденте.



«Нас всех повезли к северной трибуне и стали выводить по двое на трибуну. Там снимали паспорта и фотографировали нас на фоне баннера с Глушаковым. Погрузили обратно, отвезли к автобусам и отпустили нас в 23:30. Когда нас положили, фанатов „Спартака“ рядом не было. Да и «Спартак» здесь вообще ни при чём. Но на северной трибуне нас фотографировал какой-то человек в красно-белой шапке. Снимал на качественный аппарат, Nikon, по-моему. Меня больше заинтересовал другой тип, в чёрном пуховике, без опознавательных знаков, на видео он есть. Кругленький такой. Он был главным, командовал и полицией, и ОМОНом. Этот мужик тоже был на трибуне, когда нас снимали.



Там он подозвал лысого парня. Не знаю почему – возможно, он подумал, что тот хулиган. И стал снимать на телефон. «Пуховик» потребовал сказать, что «Лысый» никаких претензий не имеет. Таким образом, наверное, он прикрывал себя. Посудите сами, человеку дали люлей, а потом, как дурачка, снимают на камеру, мол, он не против всего этого и что всё в целом нормально.



Чуть позже нам тоже задали вопрос: «Претензии есть?» Кто-то промолчал, кто-то сказал, что нет. Думаю, поэтому нас отпустили. Это было где-то в 23:30, оставалось чуть меньше часа до моего поезда. Слава богу, успел», — сказал фанат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

Видео избиения можно посмотреть на «Чемпионате».