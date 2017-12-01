Радимов: Уругвай — фаворит группы, Россия будет бороться с Египтом за 2-е место

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказал мнение о группе подопечных Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира.



Соперниками российской сборной в борьбе за выход в плей-офф стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Должны выходить из группы. Наша группа похожа на ту, что была у нас на Кубке конфедераций. Первый матч с откровенно слабой командой, а дальше начнётся. У Уругвая в составе два топ-форварда – Кавани и Суарес. Конечно, это фаворит группы. Будем бороться с Египтом за второе место. Тут мы должны быть посильнее, но нельзя забывать о таком игроке, как Салах. Египетскую сборную тренирует Эктор Купер. Я играл в Испании, когда он работал в «Валенсии». Он доходил до финала Лиги чемпионов. Сборная Египта будет тактически хорошо выстроена, футболисты там тоже не самые плохие.

Если говорить о возможных соперниках в 1/8 финала, то мы недавно и Испанией играли. С ними, как и с Португалией, играть можно. Но официальные матчи – другая история. Ну а из группы мы, скорее, выйдем, чем нет», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.