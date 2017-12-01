Гол Глушакова принёс «Спартаку» победу над «Арсеналом» в Туле

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги в Туле «Спартак» с минимальным счётом обыграл местный «Арсенал».

На игру наложили отпечаток тяжёлые погодные условия в Туле — снег, дождь. Мяч периодически застревал в лужах.

В первом тайме «Спартак» владел территорией, были подходы к штрафной, но ничего опасного красно-белые не создали, тогда как у «Арсенала» было несколько шансов на контратаках.

Во второй половине красно-белые добавили в активности и завладели инициативой. На 56-й минуте мяч даже побывал в воротах туляков, но не был засчитан из-за офсайда.

Тем не менее победа осталась за действующими чемпионами страны — на 90-й минуте гол забил Денис Глушаков.

«Спартак» поднялся на третье место в таблице РФПЛ, опередив на одно очко «Зенит», который завтра сыграет дома с «Уралом». «Арсенал» занимает девятую строчку.

