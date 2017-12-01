Гончаренко: большой респект игрокам ЦСКА за то, как они отнеслись к матчу

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал крупную победу над «Тосно» (6:0) в матче 19-го тура РФПЛ.

«Трудно вспомнить, когда моя команда выигрывала со счётом 6:0. У нас напряжённый чемпионат, и даже простая крупная победа — уже редкость.

Не ожидали, что так просто сложится матч. Быстрые мячи позволили нам взять игру под контроль. Порадовало, что во втором тайме не бросили играть. Имели большое преимущество, провели много атак, надёжно действовали в обороне, изматывали соперника.

Большой респект команде за то, как она отнеслась к сегодняшней игре», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч! Футбол 1».