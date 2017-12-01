Каррера: «Спартак» пытался играть в свой футбол, но поле этого не позволяло

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в гостевом матче 19-го тура РФПЛ.

«Вначале было холодно, но в концовке — довольно жарко. Гол в конце матча доказывает, что команда всегда стремится к победе, до самого конца. Мы знали, что будет сложно, поскольку Тула играет в хороший футбол, но смогли забить в самый важный момент матча.



Мы пытались играть в наш футбол, но поле этого не позволяло, поэтому стали играть длинными передачами, пусть это и не наша тактика. Рад, мы боролись, играли в футбол против хорошей команды. Это и есть правильный настрой. Неважно, как называется команда соперника, надо бороться до 95-96-й минуты», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».