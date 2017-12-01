Парфёнов: ЦСКА переиграл «Тосно». До свидания, больше комментировать нечего

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов был краток в оценке результата гостевого матча 19-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Напомним, «армейцы» добились разгромной победы со счётом 6:0.

«Второй матч с одним из лидеров, который показывает лучшую игру. Но в этом виноваты только мы. ЦСКА нас переиграл. До свидания, больше комментировать нечего», — заявил Парфёнов и покинул зал для пресс-конференций, не дождавшись вопросов журналистов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

В предыдущем гостевом матче «Тосно» со счётом 0:5 уступил «Зениту».