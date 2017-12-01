Гончаренко: не стал бы на месте болельщиков «Тосно» посыпать голову пеплом

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выступил на пресс-конференции после домашней победы над «Тосно» (6:0) в матче 19-го тура РФПЛ.

«Быстрые голы с пенальти нам помогли. Да и в целом мы держали игру под контролем. Хорошо, что не бросили играть во втором тайме, ведя 3:0. В итоге добились победы достаточно легко.



«Тосно»? Мы очень правильно строили атаки, держали мяч, соответственно, выматывали форвардов соперников. Мне нравится команда, которая играет сама и даёт играть другим. В таком случае у «Тосно» всегда есть шанс отыграться, даже если команда проигрывает. Не стал бы на месте их болельщиков посыпать голову пеплом», — заявил Гончаренко, который также высказал мнение об итогах жеребьёвки ЧМ-2018 для сборной России.



«Перед матчем в раздевалках были телевизоры выключены, хотя о результатах жеребьёвки мы, конечно, знали. Группа России? Сейчас об этом рассуждать абсолютно бесполезно, такие вещи нужно оценивать непосредственно перед турниром. Сборным важно избежать травм ключевых футболистов», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.