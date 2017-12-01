«Наполи» — «Ювентус»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Ювентуса» на центральный матч 15-го тура итальянской Серии А. В основе туринской команды выйдет форвард Гонсало Игуаин, участие которого было под вопросом.

«Наполи»: Рейна, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Руй, Гамшик, Жоржиньо, Аллан, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дибала, Дуглас Коста, Игуаин.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:45 по московскому времени.