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ЧМ-2018 - финальный раунд
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Головин — о соперниках сборной России на ЧМ-2018: обычные команды

Футбол

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин был краток в оценке прошедшей жеребьёвки финального этапа чемпионата мира — 2018.

«Жеребьёвка? Обычные команды», — сказал Головин после матча 19-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Тосно» (6:0), передаёт корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Подопечные Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Расписание в группа А

1-й тур
14 июня. Москва, «Лужники». Россия — Саудовская Аравия
15 июня. Екатеринбург. Египет — Уругвай

2-й тур
19 июня. Санкт-Петербург. Россия — Египет
20 июня. Ростов-на-Дону. Уругвай — Саудовская Аравия

3-й тур
25 июня. Самара. Уругвай — Россия
25 июня. Волгоград. Саудовская Аравия — Египет

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