Головин — о соперниках сборной России на ЧМ-2018: обычные команды

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин был краток в оценке прошедшей жеребьёвки финального этапа чемпионата мира — 2018.
«Жеребьёвка? Обычные команды», — сказал Головин после матча 19-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Тосно» (6:0), передаёт корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Подопечные Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Расписание в группа А
1-й тур
14 июня. Москва, «Лужники». Россия — Саудовская Аравия
15 июня. Екатеринбург. Египет — Уругвай
2-й тур
19 июня. Санкт-Петербург. Россия — Египет
20 июня. Ростов-на-Дону. Уругвай — Саудовская Аравия
3-й тур
25 июня. Самара. Уругвай — Россия
25 июня. Волгоград. Саудовская Аравия — Египет