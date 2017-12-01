Головин — о соперниках сборной России на ЧМ-2018: обычные команды

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин был краток в оценке прошедшей жеребьёвки финального этапа чемпионата мира — 2018.

«Жеребьёвка? Обычные команды», — сказал Головин после матча 19-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Тосно» (6:0), передаёт корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Подопечные Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Расписание в группа А



1-й тур

14 июня. Москва, «Лужники». Россия — Саудовская Аравия

15 июня. Екатеринбург. Египет — Уругвай



2-й тур

19 июня. Санкт-Петербург. Россия — Египет

20 июня. Ростов-на-Дону. Уругвай — Саудовская Аравия



3-й тур

25 июня. Самара. Уругвай — Россия

25 июня. Волгоград. Саудовская Аравия — Египет