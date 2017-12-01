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Каррера — о матче в Туле: погодные условия были никчемные для игры в футбол

Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в гостевом матче 19-го тура РФПЛ.

«Конечно, погодные условия были никчемные для игры в футбол. Хочу поздравить „Арсенал“ и своих ребят, которые играли в футбол, несмотря на эти условия.

Сможет ли „Спартак“ защитить чемпионство? Это то, к чему мы стремимся. Нам предстоит сыграть ещё один матч в чемпионате в этом году. Потом будет перерыв и 10-матчевая концовка чемпионата», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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