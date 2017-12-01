Глушаков: нормальная жеребьёвка, со всеми командами можно играть

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков оценил итоги прошедшей жеребьёвки финального этапа чемпионата мира — 2018. Подопечные Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Нормальная жеребьёвка, со всеми командами можно играть. Проходимых соперников на чемпионате мира нет», — сказал Глушаков после матча 19-го тура российской Премьер-Лиги „Арсенал“ (Тула) — «Спартак» (0:1), передаёт корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.