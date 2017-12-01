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«Рома» обыграла СПАЛ, игравший вдесятером почти весь матч

Футбол

В матче 15-го тура итальянской Серии A «Рома» принимала СПАЛ и одержала победу со счётом 3:1.

Гости уже на 9-й минуте остались вдесятером — с поля был удалён Фелипе. На 19-й минуте Эдин Джеко вывел римлян вперёд, а на 32-й отличился Кевин Стротман. На 53-й минуте Лоренцо Пеллегрини довёл счёт до разгромного. Однако почти сразу же СПАЛ счёт размочил — Федерико Вивиани не реализовал пенальти, но оказался первым на добивании.

В таблице итальянского первенства «Рома» (34 очка) располагается на четвёртой строчке, СПАЛ (10) — на 17-й.

Италия - Серия А. 15-й тур
01 декабря 2017, пятница. 20:30 МСК
Рома
Рим
3 : 1
СПАЛ
Феррара
1:0 – Джеко – 19, 2:0 – Стротман – 32, 3:0 – Пеллегрини – 53, 3:1 – Вивиани – 55
Удаления: нет – Фелипе, 9
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