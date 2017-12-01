Божович: нужно понимать — мы «Арсенал» из Тулы, а не из Лондона

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение в матче 19-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1).

«Игра трудно давалась и нам, и «Спартаку», потому что поле было плохое. Во втором тайме мог забивать Кирилл Комбаров, но и у «Спартака» были возможности. На таком газоне игра идёт до ошибки. К сожалению, её допустили мы, проиграв на последней минуте. Думаю, ничью мы заслужили, но что делать…

Просили игроков навязывать борьбу, делать длинные передачи, собирать подбор. Иногда получалось, иногда — нет. Знаю, что «Арсенал» выигрывал у «Спартака» здесь два раза, и всё равно нужно понимать: мы «Арсенал» из Тулы, а не из Лондона.



Почему никто из игроков после финального свистка не подошёл к болельщикам? Я этого не заметил. Думал, пойдут поприветствуют. Не видел ситуацию», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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