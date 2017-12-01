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Иранцы поблагодарили Командную за проведение жеребьёвки в скромном платье

Футбол

Иранские болельщики поблагодарили Марию Командную, что прислушалась к их просьбе и провела процедуру жеребьёвки чемпионата мира — 2018 в скромном платье. Иранцы опасались, что национальное телевидение прервёт шоу, если наряд россиянки будет чересчур откровенным.

Под последним сообщением Командной в «Инстаграме» появилось более десятка комментариев от благодарных иранцев. «Спасибо, мы никогда этого не забудем», — написал любитель футбола из Ирана.

Кроме того, Командная сообщила, что неизвестные пытались взломать её аккаунт в «Твиттере». «Кто-то пытался взломать мой аккаунт. Даже не пытайтесь, ребята», — написала она в социальной сети.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Командной.

Иранские фанаты призвали Командную провести жеребьёвку ЧМ-2018 в скромном платье
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