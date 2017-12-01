Самедов — о матче в Туле: это сложно назвать футболом, но ничего не поделаешь

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от гостевого матча 19-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом», завершившегося победой красно-белых со счётом 1:0.

«Очень важная победа, мы счастливы и рады, но условия… Но что делать, если таковы реалии? Тяжело играть в таких условиях. Это сложно назвать футболом, но так происходит каждый год, с этим ничего не поделаешь. Хотя комфортными условия для игры в футбол это вряд ли можно назвать.

Сейчас осталась последняя игра (с ЦСКА в 20-м туре РФПЛ. — Прим. «Чемпионата»). До этого мы выиграли четыре матча подряд, это очень хорошо. Надо обязательно выигрывать свои матчи, тогда всё будет хорошо. Вся борьба впереди. Сейчас главное — хорошо закончить эти 20 туров, а потом будет возможность отдохнуть, набраться сил и подготовиться к решающему отрезку», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.