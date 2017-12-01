Сёмин: явного лидера в группе России нет, 3 команды имеют равные шансы на выход

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил итоги прошедшей жеребьёвки финального этапа чемпионата мира — 2018 для сборной России. Подопечные Станислава Черчесова на домашнем турнире сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Явного лидера в нашей группе нет, и тот, кто думает, что Египет — один из аутсайдеров, глубоко ошибается, потому что эта команда обладает очень хорошими игроками, которые играют, например, в Премьер-лиге Англии. Это будет очень сложный матч для любой команды.

Может быть, Саудовская Аравия уступает в мастерстве трём другим командам. Уругвай — это команда Южной Америки, один из лидеров. Они очень хорошо провели отборочный турнир и на протяжении всех матчей, которые были в Латинской Америке, являлись одними из лидеров. Оцениваю так, что все три команды имеют равные шансы на то, чтобы выйти в следующий раунд», — заявил Сёмин в интервью сайту телеканала «Звезда».