Бубнов: думаю, у Джикии будут предложения от топ-клубов Европы после ЧМ-2018

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов оценил перспективы защитника красно-белых Георгия Джикии перейти в именитый европейский клуб.



«Джикия очень напоминает Хурцилаву. Это ещё относительно молодой игрок, и я думаю, что он будет прибавлять, выступая в „Спартаке“. Георгий и в сборной достаточно быстро прогрессирует. А после чемпионата мира, как мне кажется, у него будут предложения от топ-клубов», — сказал Бубнов для своего официального канала в YouTube.

В текущем сезоне РФПЛ Джикия провёл 17 матчей, забив 1 гол.