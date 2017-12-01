Парфёнов: пока «Тосно» маленький клуб, нам быстренько, легко ставят пенальти

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА (0:6) в гостевом матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.



«Пенальти один, второй, индивидуальные ошибки. Три мяча со стандартов. Два – с пенальти, один – с углового. Дальше было тяжело войти игру. Очень много подарков сделали сопернику. То же самое с „Зенитом“ произошло. Получается, эти команды показывают с нами лучшую игру. Здесь только наша вина. Винить нужно только себя.



В ворота «Тосно» назначено уже 9 или 10 пенальти, а в ворота наших соперников пока ни одного не было? Пока мы маленький клуб. Нам быстренько, легко ставят (пенальти). Думаю, ЦСКА и без пенальти было бы полегче с нами", — заявил наставник «Тосно» в эфире телеканала «Матч! Футбол 1».