Федун: сборная России может претендовать на второе место в группе ЧМ-2018

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что сборная России может претендовать на второе место в группе на чемпионате мира 2018 года.



1 декабря в Москве прошла жеребьёвка финального турнира чемпионата мира. Российская команда на правах хозяйки соревнований автоматически попала в группу A. Соперниками россиян стали сборные Саудовской Аравии, Уругвая и Египта. В матче открытия турнира россияне 14 июня в Москве сыграют с командой Саудовской Аравии.



«Со всеми соперниками в группе можно играть и претендовать на второе место. Главным соперником в борьбе за первое место будет Уругвай? Все будут нашими соперниками. Мы видели по товарищеским матчам, что матчи против азиатских и африканских команд также бывают тяжёлыми», — приводит слова Федуна ТАСС.

Глушаков: нормальная жеребьёвка, со всеми командами можно играть