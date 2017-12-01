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Федун: сборная России может претендовать на второе место в группе ЧМ-2018

Футбол

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что сборная России может претендовать на второе место в группе на чемпионате мира 2018 года.

1 декабря в Москве прошла жеребьёвка финального турнира чемпионата мира. Российская команда на правах хозяйки соревнований автоматически попала в группу A. Соперниками россиян стали сборные Саудовской Аравии, Уругвая и Египта. В матче открытия турнира россияне 14 июня в Москве сыграют с командой Саудовской Аравии.

«Со всеми соперниками в группе можно играть и претендовать на второе место. Главным соперником в борьбе за первое место будет Уругвай? Все будут нашими соперниками. Мы видели по товарищеским матчам, что матчи против азиатских и африканских команд также бывают тяжёлыми», — приводит слова Федуна ТАСС.

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