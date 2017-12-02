Трахтенберг: раньше уважал игроков «Спартака», а теперь горжусь ими!

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг похвалил футболистов команды после победы в гостевом матче 19-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0). Встреча проходила в тяжёлых погодных условиях, и красно-белые смогли забить единственный гол на 90-й минуте.



«В Туле была проверка не мастерства, а человеческих качеств. И если раньше уважал наших игроков, то теперь горжусь ими! Дэном, Луисом. Всеми-всеми!!!» — написал Трахтенберг в «Твиттере».

Благодаря этому успеху «Спартак» вышел на третье место в турнирной таблице РФПЛ, опередив «Зенит», у которого есть игра в запасе.