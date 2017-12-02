Сантуш: Испания и Португалия — фавориты, но группа сложная

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира — 2018.

Португальцы выступят в группе B вместе с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, «Лужники») и Ирана (25 июня, Саранск).

«С моей точки зрения, этот жребий вводит в заблуждение, но мы уже можем сказать, что Испания и Португалия — фавориты. Испания — один из фаворитов на победу, я говорил об этом всегда. Португалия также должна принять свой статус фаворита. Если внимательно посмотреть на соперников, то станет понятно, что это сложная группа.

Первый матч с Испанией будет очень важен, но два других соперника, Марокко и Иран, прошли квалификацию без поражений. В сборной Марокко много игроков, выступающих в Европе, а сборную Ирана тренирует португальский тренер, который хорошо знает наши качества", — цитирует Сантуша L'Équipe.