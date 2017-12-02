Карпин: перед сборной России должна стоять задача выйти в плей-офф ЧМ-2018

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин оценил шансы национальной команды выйти в плей-офф чемпионата мира — 2018. По итогам жеребьёвки россияне попали в одну группу с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.



«Для сборной России жеребьёвка прошла более чем успешно. О такой группе, наверное, можно было мечтать. Уругвай не пугает — в том смысле, что могло быть и хуже. К примеру, могли нам попасться Испания, Хорватия. Это группа мечты для всех команд, каждый был бы рад оказаться в такой компании. До жеребьёвки мы полагали, что выйти из группы было бы хорошо, а сейчас, думаю, надо говорить, что надо выходить в плей-офф. Если бы была другая группа, были бы варианты. Но в такой ситуации однозначно должна стоять задача выйти в плей-офф, хотя бы со второго места. Другое дело, что не будет так просто, как кажется. С тем же Египтом. Помните матч с Коста-Рикой? Так что для нас слабых соперников, к сожалению, нет. Надо настраиваться на любого соперника, но есть большие шансы», — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

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