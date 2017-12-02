Бывший защитник сборной Испании и «Барселоны» Абелардо Фернандес назначен главным тренером «Алавеса», сообщает официальный сайт испанского клуба.



Предыдущим наставником «Алавеса» был Джанни Де Бьязи, об увольнении которого было объявлено на этой неделе.

Под руководством итальянца «Алавес» проиграл шесть из восьми матчей в испанской Примере и после 13 туров занимает последнее место в таблице.

При этом «Алавес» начинал сезон под руководством Луиса Субельдии, который был уволен в сентябре после четырёх подряд поражений в чемпионате.



Что касается Абелардо, то контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2017/18. Его последним местом работы был «Спортинг» из Хихона.

«Алавес», уволивший осенью двух тренеров, определился с новым наставником Фото : www.deportivoalaves.com