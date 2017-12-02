Рейнгольд: декабрь месяц, а мы в футбол играем. Куда дальше?

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мыслями относительно победы красно-белых над тульским «Арсеналом» (1:0) в чемпионате России, а также высказал недовольство проведением матчей Премьер-Лиги при сложных погодных условиях.



«Тяжёлый матч „Спартак“ вытащил. Тем более забил на последней минуте. Я хочу соперникам другое сказать: ну почему вы всегда так не играете? Почему они в прессе говорят, что „мы дадим бой “Спартаку»? Хотел бы я спросить у самих игроков и тренеров, почему вы даёте бой только «Спартаку»? Почему так не играете всё время? Это непонятная система у нас. Бой надо давать в каждой игре. Вы профессионалы. А если к вам приезжает «Спартак», вы понты кидаете, что сейчас выйдете… Не надо понты кидать.

А что касается игры, молодцы туляки. Дали бой. Хотя давайте почаще такие бои, а не только против «Спартака». У «Спартака» много игроков не играло. Мы же понимаем, что красно-белые основные силы готовят к «Ливерпулю» 6 декабря. Не за горами. Подняли мне настроение. Тяжелые игры запоминаются надолго. Это игры игры через кровь.

Если будем жаловаться на погодные условия, то надо прекратить чемпионат России. Я давно говорил, что ребята-чиновники, соберитесь и подумайте об этом. Мы живём в северной стране. Хватит заниматься дурдомом. Это вопрос не ко мне. Это вопрос к руководителям футбольным. Что они творят вообще? Футбол должен играться в тепле, в комфорте, с чаем, с пивом, c бутербродами, с детворой. Это для болельщика шоу. Этот бардак как был, так и продолжается.

Я на эти вещи смотреть не могу, слёзы на глазах. Во-первых, мне жалко футболистов, они же тоже люди. ЦСКА играл в Хабаровске при минус 17 градусов. Ну ни в какие ворота не лезет это. Я бы раздел этого чиновника грёбанного, надел на него плавки и пускай побегает. Ребята потом три дня кашляют. Слава богу, только кашель. А может и воспаление лёгких быть. Испоганить своё здоровье одним махом. Декабрь месяц, а мы в футбол играем. Куда дальше?", — цитирует Рейнгольда Rusfootball.