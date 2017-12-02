Аленичев: после успешной первой части сезона «Енисею» нельзя впадать в эйфорию

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвёл итоги выступлениям команды из Красноярска в осенней части сезона, отдельно отметив результативную игру Андрея Козлова.



«Конечно, получилось очень многое: команда на первом месте, заслуженно лидирует в турнирной таблице. Я, наверное, совру, если скажу, что такого от своих ребят не ожидал. Ожидал и, честно признаюсь, приезжал работать с этой командой и с этими сильными футболистами, планируя быть лидерами. Конечно, мы добились такого впечатляющего результата в первую очередь благодаря ребятам, их трудолюбию, высочайшему профессионализму. Учитывая, что у нас очень сильные соперники в лице «Оренбурга», «Крыльев Советов», «Тамбова», «Балтики», выступление в первой части сезона очень сильно порадовало. Но ни в коем случае мы не должны впадать в эйфорию, поскольку впереди тяжелейший весенний отрезок, к которому нужно очень серьёзно подготовиться.



Я не люблю выделять кого-то из футболистов, чтобы не ловили звёздную болезнь, но могу отметить Козлова, который провёл очень сильный отрезок. Предполагаю, что он и сам от себя такого не ожидал, поскольку в прошлом году забил около 7 мячей в 30 играх. Сейчас в его активе 15 голов в 24 матчах — очень хороший показатель, и Андрей, наверное, это понимает. Козлов не должен останавливаться на этом, потому что должен и хочет выиграть гонку бомбардиров. Другие ребята играют на своём самом высоком уровне и стабильно, что меня радует как тренера.



Не буду скрывать, что в каждую линию, включая вратарскую, мы хотим приобрести по одному футболисту. С таким вопросом буду обращаться к руководству клуба. Думаю, они пойдут нам навстречу, поскольку усиление необходимо любой команде», — сказал специалист в эфире «7 Канала Красноярск».

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