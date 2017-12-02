Р. Билялетдинов: жеребьёвка улыбнулась России, но мы уже много раз это проходили

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира — 2018. Россияне попали в одну группу с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.



«Впечатления от жеребьёвки хорошие, для нас она сложилась удачно. Но мы уже много раз это проходили. Всё удачно, а потом что-то складывалось не так. Это видно, если поковыряться в последних чемпионатах мира и Европы. Но, в принципе, жеребьёвка нам улыбнулась. Хорошей расстановкой в группе. Мы идём по нарастающей. Первый матч мы играем с командой из четвёртой корзины, потом третья, потом вторая. Это удобно – с Уругваем играть последний матч, если ты не разбазарил первые два. Но, а если разбазарил – последний матч может стать игрой „жизни или смерти“. Кто самый сильный соперник сборной России в группе? Несомненно, Уругвай. Египет и Саудовская Аравия — нестабильные команды. Это команды с невысоким рейтингом», — сказал Билялетдинов в интервью пресс-службе РФС.

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