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«Порту» и «Бенфика» сыграли вничью, Живкович заработал удаление за две минуты

Футбол

На поле стадиона «Драгау» завершилась центральная встреча 13-го тура португальской Примейры. Местный «Порту» и гости из «Бенфики» не выявили сильнейшего, не открыв счёт в принципиальном противостоянии.

Сербский нападающий «Бенфики» Андрия Живкович появился на поле на 76-й минуте, на 80-й получил предупреждение, а спустя две минуты и вторую жёлтую карточку, оставив гостей вдесятером.

Что касается турнирного положения, «Порту» лидирует в чемпионате с 33 очками, «Бенфика» по-прежнему третья (30 очков).

Португалия - Примейра. 13-й тур
01 декабря 2017, пятница. 23:30 МСК
Порту
Порту
0 : 0
Бенфика
Лиссабон
Удаления: нет – Живкович, 82
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