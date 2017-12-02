«Порту» и «Бенфика» сыграли вничью, Живкович заработал удаление за две минуты

На поле стадиона «Драгау» завершилась центральная встреча 13-го тура португальской Примейры. Местный «Порту» и гости из «Бенфики» не выявили сильнейшего, не открыв счёт в принципиальном противостоянии.



Сербский нападающий «Бенфики» Андрия Живкович появился на поле на 76-й минуте, на 80-й получил предупреждение, а спустя две минуты и вторую жёлтую карточку, оставив гостей вдесятером.



Что касается турнирного положения, «Порту» лидирует в чемпионате с 33 очками, «Бенфика» по-прежнему третья (30 очков).