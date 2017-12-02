Титов: опасаюсь, что медали на шеи нашей сборной повесят ещё до начала ЧМ

Бывший футболист сборной России Егор Титов высказал мнение о группе команды Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира — 2018. Жребий свёл россиян в одну группу со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Многие полагают, что российской сборной повезло.

«Подождите: в нашей группе сборная Уругвая. Мы однозначно их слабее, ведь в их составе достаточно европейских звёзд. Это раз. Второе: в сборной Египта играет Салах, и это на сегодня один из лучших футболистов в чемпионате Англии. У нас в составе таких футболистов нет. Да, один в поле не воин. Но, однако, это тот игрок, что может и в одиночку сделать результат. Единственное что важно отметить: Саудовская Аравия – это из слабейших по рейтингу команд. Вот наш шанс. И то, это первый матч, дома. Тем более что это матч открытия. При таких эмоциях играть непросто. Что ещё важно: у нас в течении последних двух лет не было официальных игр сборной. Были только контрольные игры.

Дело в том, что уже много раз в последние годы, когда раз в два года проходила жеребьёвка – многие утверждали что «ну, с этой группы мы обязаны выйти». Но ни разу мы ещё за последние много и много лет никуда не выходили. И сейчас мы можем опять, снова наступить на эти же грабли. Чего я очень не желаю, и крайне не советую делать нашим футболистам. Наоборот: рекомендую отнестись к каждому сопернику самым, что ни на есть, серьёзным образом. Даже к Саудовской Аравии.

Вспоминается 1990 год. Матч открытия чемпионата мира. Играет Аргентина против Камеруна. Вы помните счёт? Сборная Камеруна выиграла 1:0, и это была неимоверная сенсация. И в неё никто не верил. К чему я веду? Мы не сборная Аргентины. Мы всего лишь сборная России. Имею в виду то, что у нас хорошая, крепкая команда, и мы – хозяева чемпионата мира. Но не более того. Я очень бы не хотел того, чтобы в матче открытия чемпионата мира в России случилась похожая сенсация.

На приближающийся турнир в первую очередь смотрю с осторожностью. С большой осторожностью. Даже могу сказать, что с опаской. Опасаюсь того, что медали на шеи наших футболистов повесят ещё до начала чемпионата мира. Этого я действительно боюсь. Потому что потом, во время турнира, перестроиться с этого будет почти невозможно. Потому что на фоне эдакого «возвеличивания», особенно если всё пойдет не так, как ты хочешь – поменять по ходу ситуацию, быть может, будет уже невозможно.



Нам нужно будет обязательно обыгрывать Саудовскую Аравию, и попробовать закончить свою борьбу за выход из группы до матча с Уругваем. На такое развитие событий я и надеюсь. В этом случае все будут рады и довольны", — заявил бывший полузащитник «Спартака» в интервью интернет-изданию Rusfootball.